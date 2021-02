Navalny | ong | oggi fermati almeno 120 manifestanti

(Di martedì 2 febbraio 2021) Sono120, per l'esattezza 121, le persone fermate finora per aver preso parte a manifestazioni davanti al tribunale di Mosca dove è in corso il processo contro l'oppositore numero uno di Putin, ...

... le persone fermate finora per aver preso parte a manifestazioni davanti al tribunale di Mosca dove è in corso il processo contro l'oppositore numero uno di Putin, Alexey: lo riporta l'......con dentro le persone a cui è stato imposto un periodo di arresto amministrativo dopo le proteste del 31 gennaio contro la detenzione di: lo riporta la testata online Meduza citando l'Ovd ...Sono almeno 120, per l'esattezza 121, le persone fermate finora per aver preso parte a manifestazioni davanti al tribunale di Mosca dove è in corso il processo contro l'oppositore numero uno di Putin, ...Oggi l'udienza che deciderà le sorti dell'oppositore russo. Il messaggio alla moglie Yulia: "Cattiva ragazza, sono fiero di te" ...