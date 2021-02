Navalny, il Tribunale di Mosca lo condanna a 2 anni e 5 mesi | Lo staff del dissidente invita alla protesta (Di martedì 2 febbraio 2021) Alkesey Navalny resterà in carcere. Il Tribunale di Mosca ha condannato il dissidente russo, accogliendo la richiesta del Servizio penitenziario di convertire la pena sospesa in detenzione reale a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 2 febbraio 2021) Alkeseyresterà in carcere. Ildihato ilrusso, accogliendo la richiesta del Servizio penitenziario di convertire la pena sospesa in detenzione reale a ...

Radio1Rai : ?? #Navalny in tribunale: ‘Con questo processo si vogliono spaventare milioni di russi. Chiedo rilascio per me e per… - sole24ore : Navalny in aula, fuori dal tribunale gli arresti sono già cento - martaottaviani : Ministro @luigidimaio le spiace molto occuparsi di affari esteri e dire qualcosa sulla condanna di #Navalny? Molti… - dincordin : RT @jacopo_iacoboni: Venti macchine di diplomatici stranieri davanti al tribunale dove si processa Navalny. Commento della portavoce degli… - a_dicone : RT @RivLibPopolare: Il tribunale di #Mosca oggi ha condannato Alexei #Navalny a più di 2 anni e 8 mesi di carcere con l'accusa di aver viol… -