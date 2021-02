Navalny, Greta Thunberg, Trump e Black Lives Matter tra i candidati al Premio Nobel per la Pace 2021 (Di martedì 2 febbraio 2021) candidati al Premio Nobel per la Pace 2021 Si è concluso il processo delle nomine per il Premio Nobel della Pace 2021 e tra i candidati figurano l’oppositore russo Alexey Navalny, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), l’attività ambientalista Greta Thunberg, l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il suo genero ed ex consigliere per il Medio Oriente Jared Kushner con il suo vice Avi Berkowitz e il movimento Black Lives Matter. Migliaia di persone, da membri dei parlamenti di tutto il mondo agli ex vincitori dai capi di stato a istituzioni internazionali, possono proporre ... Leggi su tpi (Di martedì 2 febbraio 2021)alper laSi è concluso il processo delle nomine per ildellae tra ifigurano l’oppositore russo Alexey, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), l’attività ambientalista, l’ex presidente degli Stati Uniti Donald, il suo genero ed ex consigliere per il Medio Oriente Jared Kushner con il suo vice Avi Berkowitz e il movimento. Migliaia di persone, da membri dei parlamenti di tutto il mondo agli ex vincitori dai capi di stato a istituzioni internazionali, possono proporre ...

