Navalny condannato | 2 anni e 5 mesi in colonia penale Scontri a Mosca | 300 fermati

petergomezblog : Alexei Navalny condannato a 2 anni e 5 mesi di carcere per violazione della libertà vigilata. Lui: “Segno di debole… - chedisagio : ?? L'oppositore di Putin, il dissidente russo Alexei Navalny, è stato condannato a tre anni e mezzo di carcere - ilpost : Alexei Navalny è stato condannato a 3 anni e mezzo di carcere - IrPacchia : RT @CicRosina: Navalny condannato a tre e mezzo di carcere, così impara a lasciare il thè - malomodo7 : RT @ilpost: Alexei Navalny è stato condannato a 3 anni e mezzo di carcere -

Ultime Notizie dalla rete : Navalny condannato

Il tribunale ha sostituito la condanna ai domiciliari all'oppositore Alekseycon una vera e propria condanna di 3,5 anni di prigione. Nel frattempo, il centro di Mosca è pieno di polizia, l'ingresso alla Piazza Rossa è stato chiuso. Il tribunale ha permesso di far ...Alexei, principale oppositore del regime di Vladimir Purtin, è statoa tre anni e cinque mesi di carcere per essersi sotratto al controllo della libertà vigilata. Lo ha deciso un giudice ...Il dissidente russo Alexei Navalny è stato condannato a tre anni e mezzo di carcere. Lo riporta il Moscow Times.Un colpo di stato militare in Myanmar e il caso del dissidente Aleksey Navalny in Russia sono i primi test di politica ... “L’Amministrazione Biden e la comunità internazionale devono condannare ...