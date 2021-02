Navalny a processo: 'Chiedo il rilascio per me e per i prigionieri politici' (Di martedì 2 febbraio 2021) 'Chiedo il rilascio immediato per me e per tutti i prigionieri politici: questo teatrino è illegale'. Lo ha detto Alexey Navalny durante l'udienza contro di lui. Il tribunale di Mosca deve decidere se ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 2 febbraio 2021) 'ilimmediato per me e per tutti i: questo teatrino è illegale'. Lo ha detto Alexeydurante l'udienza contro di lui. Il tribunale di Mosca deve decidere se ...

chetempochefa : 'Non appena atterrato sul suolo russo, Navalny è stato prelevato dalle forze dell’ordine e sottoposto a un processo… - TgLa7 : Navalny, oggi processo. Ong: oggi fermati almeno 120 manifestanti - Radio1Rai : ?? #Navalny in tribunale: ‘Con questo processo si vogliono spaventare milioni di russi. Chiedo rilascio per me e per… - AngelaAngelmi : RT @martaottaviani: Volevo tranquillizzare tutti: fonti da #mosca mi dicono che al processo di #Navalny c’erano i rappresentanti di 12 Paes… - RobertoMattiaz1 : RT @martaottaviani: Volevo tranquillizzare tutti: fonti da #mosca mi dicono che al processo di #Navalny c’erano i rappresentanti di 12 Paes… -