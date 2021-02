Napoli, quasi tutti occupati i posti in albergo destinati ai medici (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Comune di Napoli ha messo 43 strutture alberghiere e 150 posti a disposizione dei medici che operano in città. Al momento i posti occupati risultano essere 118. Un’iniziativa lodevole quella portata avanti nel tempo da parte del Comune dio Napoli che ha voluto mandare un messaggio a tutta la categoria che in questo anno ha lottato in prima linea contro il covid. Lo rendono noto Eleonora de Majo e Francesca Menna, assessore del Comune di Napoli. L’operazione voluta dal Comune, già prevista durante il primo lockdown tra aprile e giugno 2020, è stata voluta anche in occasione della seconda ondata. Ed è stata rivolta al sostegno del personale medico, infermieristico e di altri operatori sanitari. Chiamati nel ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il Comune diha messo 43 strutture alberghiere e 150a disposizione deiche operano in città. Al momento irisultano essere 118. Un’iniziativa lodevole quella portata avanti nel tempo da parte del Comune dioche ha voluto mandare un messaggio a tutta la categoria che in questo anno ha lottato in prima linea contro il covid. Lo rendono noto Eleonora de Majo e Francesca Menna, assessore del Comune di. L’operazione voluta dal Comune, già prevista durante il primo lockdown tra aprile e giugno 2020, è stata voluta anche in occasione della seconda ondata. Ed è stata rivolta al sostegno del personale medico, infermieristico e di altri operatori sanitari. Chiamati nel ...

