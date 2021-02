Napoli Primavera | il giovane D’Agostino incanta con il numero 10 sulle spalle

(Di martedì 2 febbraio 2021) Domenica ilnon ha solo disputato la gara di campionato contro il Parma. Poco lontano, in un altro campo di calcio, scendeva in campo anche ilnell’impegno casalingo contro il Crotone. Entrambe le squadre azzurre hanno vinto, portando così a casa i 3 punti. Se nella prima squadra ha brillato in particolare L'articolo

sscnapoli : ?? | Primavera, domani Napoli-Crotone. I convocati di Cascione ?? - sscnapoli : ?? | Primavera, Napoli-Crotone 4-0 ?? - badliarpeter : questa primavera a napoli devo riempirmi di pizza e fiocchi di neve, nun me ne fott pop - NCN_it : PRIMAVERA - ARRIVI E PARTENZE TRA GLI AZZURRINI DI EMMANUEL CASCIONE #Primavera #Napoli #Cascione #arrivi… - alex_dafiero : RT @PaulineGoddess8: Oggi a Napoli è primavera ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Primavera

SpazioNapoli

... ma per ora solo dichiarato, da parte del Presidente della Camera di Commercio di, Ciro ... Con l'avvio delle vaccinazioni e l'avvicinarsi della, si poteva e doveva iniziare la ......alcune priorità per il rinnovamento del capoluogo partenopeo in vista delle elezioni amministrative della prossima. In tutto 25 realtà radicate sul territorio si fanno promotrici di '...Cambia volto la Primavera del Napoli, un attaccante e un centrocampista lasciano la squadra allenata da Emmanuel Cascione.Solo cinque presenze prima di tornare alla base. Karim Zedadka rientra a Napoli, il prestito alla Cavese dura solo pochi mesi - e senza troppo successo a causa di guai fisici - visto ...