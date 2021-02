Napoli, Petagna a Roma per l’apertura del suo ristorante con Sfera Ebbasta (Di martedì 2 febbraio 2021) L’attaccante del Napoli, Andrea Petagna, da qualche tempo si è lanciato nel campo della ristorazione aprendo il suo locale Healthy Color insieme al trapper Sfera Ebbasta e allo stilista Marcelo Burlon: si tratta di un fast food che propone ai clienti cibo sano e salutare con piatti molto colorati. L’ex giocatore di Atalanta e Spal domani, mercoledì 3 febbraio, aprirà una nuova sede della sua attività a Roma nel quartiere Prati e per questo oggi si è recato nella capitale prima del match di Coppa Italia contro l’Atalanta. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 2 febbraio 2021) L’attaccante del, Andrea, da qualche tempo si è lanciato nel campo della ristorazione aprendo il suo locale Healthy Color insieme al trappere allo stilista Marcelo Burlon: si tratta di un fast food che propone ai clienti cibo sano e salutare con piatti molto colorati. L’ex giocatore di Atalanta e Spal domani, mercoledì 3 febbraio, aprirà una nuova sede della sua attività anel quartiere Prati e per questo oggi si è recato nella capitale prima del match di Coppa Italia contro l’Atalanta. SportFace.

