Napoli, Pedullà è sicuro: “De Laurentiis ha contattato Sarri ma il tecnico ha rifiutato il ritorno in azzurro” (Di martedì 2 febbraio 2021) Alfredo Pedullà, noto giornalista di Sportitalia ed esperto di calciomercato, nelle ultime ore ha pubblicato sul proprio sito un’esclusiva bomba, secondo la quale De Laurentiis avrebbe contattato Maurizio Sarri dopo la brutta sconfitta in campionato contro il Verona. Ecco le sue parole. “Il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso è ben sotto i minimi sindacali. Emerge un L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Alfredo, noto giornalista di Sportitalia ed esperto di calciomercato, nelle ultime ore ha pubblicato sul proprio sito un’esclusiva bomba, secondo la quale DeavrebbeMauriziodopo la brutta sconfitta in campionato contro il Verona. Ecco le sue parole. “Il rapporto tra Aurelio Dee Rino Gattuso è ben sotto i minimi sindacali. Emerge un L'articolo

1devilnevercry : @Napoli_Report @tvdellosport Tutti a riportare pedissequamente ciò che dice Pedullà, che per chi non lo sapesse è i… - IagoAndrade14 : @napolista I fatti dimostrano la sua delusione e confermano che lui,o qualcuno a lui molto vicino, passano informaz… - alabarda67 : Rottura totale....Napoli Gattuso ...De Merdis ha contattato Sarri....Fonte Pedulla'.... Oooopppssss .... - Notiziedi_it : Borsa di Pedullà, Napoli: il mancato rinnovo con De Laurentiis una fortuna per Gattuso - salernonotizie : Napoli, rivelazione Pedullà: “Dopo ko di Verona De Laurentiis aveva chiamato Sarri…” -