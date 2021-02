Napoli, nessun incontro tra De Laurentiis e Gattuso. Il presidente irritato per lo sfogo (Di martedì 2 febbraio 2021) Cresce la tensione tra il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso e il presidente Aurelio De Laurentiis. Lo sfogo dell’allenatore dopo la vittoria sul Parma non è piaciuto a De Laurentiis che però ha preferito non alimentare la polemica, almeno per il momento. Tutto è iniziato, come riporta il Corriere del mezzogiorno, nel ritiro che ha preceduto il match di Coppa Italia contro lo Spezia. Il presidente del Napoli avrebbe parlato alla squadra ma non di persona Gattuso che invece si aspettava un colloquio personale. La semifinale contro l’Atalanta potrebbe essere un crocevia. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 2 febbraio 2021) Cresce la tensione tra il tecnico delGennaroe ilAurelio De. Lodell’allenatore dopo la vittoria sul Parma non è piaciuto a Deche però ha preferito non alimentare la polemica, almeno per il momento. Tutto è iniziato, come riporta il Corriere del mezzogiorno, nel ritiro che ha preceduto il match di Coppa Italia contro lo Spezia. Ildelavrebbe parlato alla squadra ma non di personache invece si aspettava un colloquio personale. La semifinale contro l’Atalanta potrebbe essere un crocevia. SportFace.

