Napoli | nel primo giorno da arcivescovo Don Mimmo Battaglia cita Pino Daniele

NAPOLI – "Mi piace consegnare a tutti voi un sogno che è quello di riorganizzare la speranza". Lo ha detto il neo arcivescovo metropolita di Napoli don Mimmo Battaglia durante il suo incontro con le autorità che precede l'ingresso ufficiale in diocesi. Citando alcuni passaggi della canzone Terra Mia di Pino Daniele lo definisce un brano che "illustra questa terra senza nascondere verità crude ed esprime la volontà di non perdere la speranza ma di diventare profeti di speranza". BATTAGLIA: "NAPOLI TERRA DI BELLEZZA MA ANCHE DI CAMORRA"

