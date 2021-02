Napoli | minacce ad ambulanze | “Lavoriamo con la paura | i colleghi scappano dal servizio”

(Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Continuano lealledel 118 affinché spengano le sirene. E’ successo a, come conferma il presidente dell’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”, Manuel Ruggiero, ai microfoni de LaPresse. “Quello che è successo all’ambulanza 118 di Pietravalle è davvero una cosa aberrante, è stato intimato di spegnere le sirene in quanto le sirene davano fastidio al quartiere. Si sono affiancate due persone sul motorino, hanno bussato al vetro dell’ambulanza e hanno esclamato: o spegni le sirene o ti sparo”, spiega Ruggiero. Il presidente sottolinea come la pressione sugli operatori sanitari sia pesante. “Questo non è un modo di lavorare tranquillo, noi dobbiamo essere lucidi durante il nostro lavoro perché andiamo a salvare la vita delle persone. E sotto queste ...

SIS_118 : RT @BalzanelliMario: Piena solidarietà ai colleghi ed al Sistema 118 di Napoli. Il Sistema di Emergenza Sanitaria salvavita che va urgentem… - BalzanelliMario : Piena solidarietà ai colleghi ed al Sistema 118 di Napoli. Il Sistema di Emergenza Sanitaria salvavita che va urgen… - NotizieFrance : Insulti, minacce, offese personali volgarità. Ecco le argomentazioni della mala Napoli che vede con il fumo agli o… - inews__24 : ???“Ogni volta che andiamo in queste zone c’è qualcuno che ci “suggerisce” di spegnere le sirene' ??Un medico del 11… - larampait : #Minacce a #equipaggio #118: 'spegni #sirene o ti sparo' -

