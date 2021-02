Napoli | l’Arcivescovo Battaglia incontra i familiari del vigilante ucciso a Piscinola

Leggi su anteprima24

(Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Monsignor Domenico, il nuovo arcivescovo di, hato questa mattina, nel quartiere, idi Francesco Della Corte, ildella stazione metropolitanalo scorso 3 marzo 2018 a colpi di spranga da tre giovanissimi minorenni. L’incontro tra Don Mimmo e i parenti di Della Corte è avvenuto proprio nel luogo dell’aggressione, nella stazione dell’area nord di“ha salutato – fanno sapere dalla chiesa di– la famiglia Della Corte che, con un progetto di solidarietà, ha trasformato un’area limitrofa a quella in cui è avvenuta l’uccisione del padre e marito, Franco, in un parco giochi per ...