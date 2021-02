Napoli, l’allenamento degli azzurri in vista della Semifinale (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La squadra azzurra ha sostenuto la seduta pomeridiana in vista della Semifinale di Coppa Italia che si terrà domani allo Stadio Maradona contro l’Atalanta. La Semifinale, come di consueto, decreterà il vincitore con una doppia sfida di anta e ritorno. La gara di Bergamo è prevista per il prossimo mercoledì 10 febbraio. Intanto iniziano a sciogliersi i dubbi sulla probabile formazione. La squadra ha svolto allenamento sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento e partitina mani e piedi. Successivamente esercitazione tattica con la rosa divisa in reparti. Chiusura con seduta tattica di gruppo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– La squadra azzurra ha sostenuto la seduta pomeridiana indi Coppa Italia che si terrà domani allo Stadio Maradona contro l’Atalanta. La, come di consueto, decreterà il vincitore con una doppia sfida di anta e ritorno. La gara di Bergamo è preper il prossimo mercoledì 10 febbraio. Intanto iniziano a sciogliersi i dubbi sulla probabile formazione. La squadra ha svolto allenamento sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento e partitina mani e piedi. Successivamente esercitazione tattica con la rosa divisa in reparti. Chiusura con seduta tattica di gruppo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

