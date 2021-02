Napoli, Costa: “Io sindaco? Pensiamo a ciò che accade oggi” (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ stato ed è tutt’ora uno dei nomi ricorrenti come possibile candidato sindaco alle elezioni per il comune di Napoli. Parliamo di Sergio Costa, Ministro dell’Ambiente, e da più parti accreditato come l’uomo giusto per dare vita e guidare un’alleanza PD – M5S per Palazzo San Giacomo. Eppure proprio stamane Costa, in occasione di un’iniziativa a Pomigliano d’Arco, rispondendo alle domande dei giornalisti si è mostrato quantomeno scettico su una sua eventuale candidatura: “Penso dobbiamo guardare a ciò che accade oggi”, ha spiegato il Ministro. “Io faccio il ministro dell’Ambiente, seppur dimissionario, ma continuo a lavorare. Penso giorno per giorno, non mi fermo mai e non penso a quello che può accadere domani ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ stato ed è tutt’ora uno dei nomi ricorrenti come possibile candidatoalle elezioni per il comune di. Parliamo di Sergio, Ministro dell’Ambiente, e da più parti accreditato come l’uomo giusto per dare vita e guidare un’alleanza PD – M5S per Palazzo San Giacomo. Eppure proprio stamane, in occasione di un’iniziativa a Pomigliano d’Arco, rispondendo alle domande dei giornalisti si è mostrato quantomeno scettico su una sua eventuale candidatura: “Penso dobbiamo guardare a ciò che”, ha spiegato il Ministro. “Io faccio il ministro dell’Ambiente, seppur dimissionario, ma continuo a lavorare. Penso giorno per giorno, non mi fermo mai e non penso a quello che puòre domani ...

