Napoli | Carfagna loda il nuovo Arcivescovo | “Un uomo illuminato”

(Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Oggi avverrà la cerimonia d’insediamento deldi, Domenico Battaglia. Il prelato è atteso a succedere al Cardinale Crescenzio Sepe che per anni è stato l’immagine della chiesa partenopea. L’onorevole Maraha speso parole di grande apprezzamento per la nomina di Battaglia: “da oggi avrà una nuova guida spirituale, don Mimmo Battaglia, che si insedia nel ruolo didopo la nomina ricevuta a dicembre da Papa Francesco. Un sacerdote da sempre vicino ai più fragili e ai più bisognosi. Un, prenderà per mano i napoletani che in lui sapranno sempre trovare consiglio e conforto. Gli auguriamo buon lavoro per il compito che lo aspetta. ...