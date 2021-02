Napoli-Atalanta, Gasperini: “Importanti recuperi di Gosens e Romero. Loro squadra da scudetto” (Di martedì 2 febbraio 2021) L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, alla vigilia del match di andata di Coppa Italia contro il Napoli, ha presentato la partita nel corso di un’intervista rilasciata a Rai Sport: “Siamo entrati subito in campo col pensiero alla semifinale. Giochiamo talmente tante partite in poco tempo: se pensiamo che solo una settimana fa, avevamo appena giocato col Milan, poi in pochissimo tempo abbiamo fatto due partite con la Lazio… Credo che la cosa migliore sia pensare al Napoli domani: sarà una partita di grande valore. Facciamo una semifinale in due tempi, prima a Napoli e una settimana dopo qui a Bergamo, passare il turno sarebbe un traguardo molto, molto importante. E’ un momento che tutte quante le squadre spingono molto molto forte però per il campionato abbiamo tempo e ci sono ancora tante ... Leggi su sportface (Di martedì 2 febbraio 2021) L’allenatore dell’, Gian Piero, alla vigilia del match di andata di Coppa Italia contro il, ha presentato la partita nel corso di un’intervista rilasciata a Rai Sport: “Siamo entrati subito in campo col pensiero alla semifinale. Giochiamo talmente tante partite in poco tempo: se pensiamo che solo una settimana fa, avevamo appena giocato col Milan, poi in pochissimo tempo abbiamo fatto due partite con la Lazio… Credo che la cosa migliore sia pensare aldomani: sarà una partita di grande valore. Facciamo una semifinale in due tempi, prima ae una settimana dopo qui a Bergamo, passare il turno sarebbe un traguardo molto, molto importante. E’ un momento che tutte quante le squadre spingono molto molto forte però per il campionato abbiamo tempo e ci sono ancora tante ...

