Napoli-Atalanta domani in tv | canale | orario e diretta streaming Coppa Italia 2020 2021

Napoli e Atalanta si affrontano nel match valevole l'andata delle semifinali di Coppa Italia 2020/2021. I partenopei nell'ultimo turno hanno rifilato un poker allo Spezia, mentre nel turno precedente hanno eliminato l'Empoli per 3-2. Per arrivare in semifinale, l'Atalanta ha invece dovuto eliminare Cagliari e Lazio rispettivamente con un 3-1 e un 3-2. Tanti gol dunque per entrambe le squadre in questa edizione della competizione: ci si attende tanto spettacolo anche nella sfida del Diego Armando Maradona. Mercoledì 3 febbraio alle ore 20.45 inizierà la sfida. L'incontro sarà trasmesso in diretta tv su Rai Uno e in streaming su Rai Play.

