RaiSport : ? #Napoli: tutti con #Gattuso per la Coppa Contro l'#Atalanta sfida importante per il tecnico partenopeo Guarda il… - infobetting : Napoli-Atalanta (coppa Italia, 3 febbraio ore 20:45): formazioni, quote, pronostici - LuigiLiccardo6 : RT @BrunoGalvan85: Domani c'è la semifinale d'andata Napoli-Atalanta ma il 99% se ne fotte augurandosi l'esonero di Gattuso o lo scazzo di… - Agimegitalia : #Scommesse calcio, #CoppaItalia: #Napoli favorito nel primo round contro l’#Atalanta su #SportitaliaBet… - BelpassoAlberto : RT @BrunoGalvan85: Domani c'è la semifinale d'andata Napoli-Atalanta ma il 99% se ne fotte augurandosi l'esonero di Gattuso o lo scazzo di… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Atalanta

Domani alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona ilaffronta l'nella semifinale di andata della Coppa Italia 2020 - 21. In vista della delicata sfida degli azzurri di domani, la squadra questo pomeriggio andrà in ritiro per meglio ...Inter epoco attive, il Parma ha messo in atto una mezza rivoluzione, l'ha messo a segno due colpi mirati. Crotone e Udinese hanno fatto troppo poco.: voto 7 Calciomercato ...Domani il Napoli scenderà in campo contro l'Atalanta allo stadio Maradona per la semifinale d'andata di Coppa Italia. Panchina per Osimhen ...Le ultime uscite del tecnico hanno lasciato il segno, palesando il rapporto complicato con De Laurentiis A Ringhio non sono piaciuti certi sondaggi del presidente (in primis pare quelli per Sarri e Al ...