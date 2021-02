Napoli | a 3 anni guarisce dal tumore e diventa poliziotto per un giorno | le foto

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Due buone notizie in una sola sera per il piccolo Davide, appena 3e mezzo, in lotta contro una rara forma di. La sera del 29 gennaio, finita l’ultima infusione, Davide ha realizzato un suo grande sogno: vestire la divisa da. Una sorpresa che non si sarebbe potuta realizzare senza la collaborazione della Questura, che ha messo a disposizione del piccolo due volanti della Polizia. La scoperta della malattia e la fine di un incubo “Umanizzare i percorsi di cura e realizzare piccoli grandi sogni è, in sinergia con la direzione strategica dell’ospedale, uno dei nostri compiti” spiega Flavia Matrisciano, direttrice della Fondazione Pausilipon, a proposito della commovente vicenda avvenuta a. E così, per perseguire questo scopo, l’ospedale Santobono-Pausilipon di...