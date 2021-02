Myanmar | influencer tiene corso di aerobica in streaming | alle sue spalle avviene il golpe

Leggi su tpi

(Di martedì 2 febbraio 2021) Khing Hnin Wai è une insegnante didel, molto seguita sui social. Come ogni mattina, anche ieri 1 febbraio si era posizionata davanti all’inquadratura fissa della sua telecamera, sul viale principale di Naypyitaw, la capitale, per trasmettere in diretta i suoi esercizi. L’non poteva sapere che, oltre ai suoi salti e ai movimenti delle sue braccia, la camera avrebbe ripreso anche il convoglio dell’esercito che passava dietro di lei per dare il via al colpo di Stato in, che ha portato alla presa di potere dei militari e all’arresto della leader birmana e premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi. Il video postato da Khing Hnin Wai su Facebook è diventato virale sui social ed è stato ripreso da testate internazionali. Leggi anche: 1. Colpo di Stato in ...