Musica trap, 10 cose da sapere e il libro sui 6 comandamenti del nuovo hip hop (Di martedì 2 febbraio 2021) Musica trap: che sia per snobismo, o più spesso preclusione, appare ancora come un terreno culturale inesplorato. Ed è un'occasione sprecata per comprenderla e magari addirittura apprezzarla. Nel mio libro, trap Game. I sei comandamenti del nuovo hip hop (Hoepli) - con doppia prefazione di Emis Killa e TM88 - racconto con alcuni dei suoi principali esponenti italiani i temi che l’hanno resa così popolare, scoprendo di fatto che sono gli stessi di buona parte della Musica moderna. In questi ultimi anni si è parlato moltissimo di Musica trap, eppure scommetto che ci sono 10 cose che (ancora) non sapete. La trap non è una Musica, è una cultura Ketama126, @ketama126 (foto Francesco ... Leggi su gqitalia (Di martedì 2 febbraio 2021): che sia per snobismo, o più spesso preclusione, appare ancora come un terreno culturale inesplorato. Ed è un'occasione sprecata per comprenderla e magari addirittura apprezzarla. Nel mioGame. I seidelhip hop (Hoepli) - con doppia prefazione di Emis Killa e TM88 - racconto con alcuni dei suoi principali esponenti italiani i temi che l’hanno resa così popolare, scoprendo di fatto che sono gli stessi di buona parte dellamoderna. In questi ultimi anni si è parlato moltissimo di, eppure scommetto che ci sono 10che (ancora) non sapete. Lanon è una, è una cultura Ketama126, @ketama126 (foto Francesco ...

mircobarbieri : @itsmwengo Ti prego, non il trap e reggeton!!!! Vuoi urlare musica rock? Magari gorillaz e negrita? ECCOMI!!!!! - elylambo : RT @sferaebbasta: La Trap per me è un lifestyle, ma amo troppo la musica per non provare sempre qualcosa di nuovo! Ho i dm pieni di gente c… - LorenzoOnasini : RT @sferaebbasta: La Trap per me è un lifestyle, ma amo troppo la musica per non provare sempre qualcosa di nuovo! Ho i dm pieni di gente c… - SamiraM95148513 : RT @sferaebbasta: La Trap per me è un lifestyle, ma amo troppo la musica per non provare sempre qualcosa di nuovo! Ho i dm pieni di gente c… - Jackbuckets7 : RT @sferaebbasta: La Trap per me è un lifestyle, ma amo troppo la musica per non provare sempre qualcosa di nuovo! Ho i dm pieni di gente c… -