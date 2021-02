Musei | Montanari | ‘nel weekend sicurezza più a rischio per mancanza di personale’

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “Io non penso che iservano all’incasso ma servono alla crescita civile del Paese e al suo sviluppo democratico. Detto questo, non so se l’affluenza più massiccia neipossa diventare pericolosa per il contagio, ma penso che sia più difficile garantire laperché isoffrono didi personale”. Così lo storico dell’arte Tomasointerviene con l’Adnkronos sulla polemica relativa alle disposizioni del governo che stabiliscono la riapertura deinelle zone gialle con l’eccezione del sabato e della domenica, giorni in cui devono rimanere chiusi.“Sono felice se iriaprono – dice– ma lo devono fare in, senza indurre la ...