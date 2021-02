Muore per ictus e Covid: al cimitero di Eboli i familiari chiedono di aprire la bara (Di martedì 2 febbraio 2021) Covid - 19, ancora una vittima: Muore un uomo a Vibonati 25 gennaio 2021 Covid - 19: Muore un docente a Salerno, operatrice di asilo positiva a Cava 28 gennaio 2021 Urla e tensione ad Eboli , all'... Leggi su salernotoday (Di martedì 2 febbraio 2021)- 19, ancora una vittima:un uomo a Vibonati 25 gennaio 2021- 19:un docente a Salerno, operatrice di asilo positiva a Cava 28 gennaio 2021 Urla e tensione ad, all'...

fanpage : Era stata l'icona dei volontari del primo lockdown. Claudia è morta nel giorno del suo compleanno. - LaGhisaura : @arkimiche @lanuovasardegna I ristori per gli stagionali, la cui domanda risale a novembre, sono ancora in fase di… - MariaSt49640402 : @Unipotesi Non si muore mai per amore - Maxmel78 : RT @unoscribacchino: “Mio marito lavorava per quindici euro a sera e mi domando come si possa consentire tutto questo”. Romulo Sta Ana, 47… - 79_Alessio : RT @romatoday: In fila alle Poste accusa malore e muore: il corpo resta in strada per ore tra l'indifferenza delle persone -