Municipio III | giovedì inaugurazione biblioteca Fondo Francesco Troiano

(Di martedì 2 febbraio 2021) Roma – Giovedi’ 4 febbraio dalle ore 10 alle ore 12 si terra’ l’dellapresso la sede delRoma III – Montesacro, in Piazza Sempione 15. Si tratta di una collaborazione con l’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali, grazie alla donazione libera e gratuita del sig. Moise’. Interverranno: il presidente delIII Giovanni Caudo, l’Assessore alla Cultura delIII Christian Raimo, il direttore di Radio 3 e direttore del Centro per il libro e la lettura Marino Sinibaldi, la direttrice dell’Istituzione Sistema Biblioteche di Roma e centri culturali Mariarosaria Senofonte e il donatore Moise. “Una collezione ragguardevole di ...

CorriereCitta : Roma, giovani prima gareggiano con i monopattini, poi li lanciano: è allarme nel III Municipio - AFAntoAnt : RT @giocaudo: Parte nel III Municipio l’iniziativa #TeniamoBanco per il riuso degli arredi scolastici a favore di progetti culturali, educa… - Invinctus1 : RT @giocaudo: Parte nel III Municipio l’iniziativa #TeniamoBanco per il riuso degli arredi scolastici a favore di progetti culturali, educa… - Antonione71 : RT @venturini59: Lettera aperta al Presidente del Municipio III da parte dell'ANPI Sez. Orlando Orlandi Posti #anpi #orlandoOrlandiPosti ht… - Stefano18978 : RT @giocaudo: @mcacciaglia64 @Roma @EnricoStefano @StefanoBrinchi @Sovrintendenza @ItalyatUNESCO @GRAB_Roma @diarioromano @CarloCalenda @Ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Municipio III

RomaDailyNews

Monopattino elettrico, quel mezzo di cui tanto si è sentito parlare in questo ultimo periodo, tra un bonus mobilità e l'altro per far sì che anche tutte le città italiane - alla stregua di quelle ...La storia romana e la storia del V, i luoghi che, immersi in un parco cittadino, ... un viaggio nel tempo scorgendo la vita dei romani ai tempi della famiglia dei Gordiani (nelsecolo d. ...In strada uomo sotto effetto di alcol e farmaci spara a un papà e alla figlia, che per fortuna stanno bene. Poi viene arrestato.L’uomo, arrestato dopo momenti ad altissima tensione dagli agenti delle Volanti della Questura di Roma, era sotto gli effetti di psicofarmaci ed alcol.