MotoGP, Valentino Rossi e Morbidelli in pista a Portimao: test sulle R1 stradali. Ci sono anche Bagnaia e Marini (Di martedì 2 febbraio 2021) Valentino Rossi e Franco Morbidelli si preparano per fare il loro esordio stagionale su asfalto. I due alfieri della Yamaha Petronas saranno infatti protagonisti di un test privato con moto stradali, in programma a Portimao (Portogallo) nelle giornate di mercoledì 3 e giovedì 4 febbraio. Il Dottore e il suo pRossimo compagno con il team satellite della scuderia di Iwata si cimenteranno sul tracciato dell'Algarve in sella a delle R1. Il centauro di Tavullia e il romano condivideranno poi il box a partire da marzo, quando incomincerà il Mondiale MotoGP preceduto dai test ufficiali in Qatar. In terra lusitana vedremo all'opera anche Francesco Bagnaia e Luca Marini, in sella alle Ducati

