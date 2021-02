sardanews : Mosca, le richieste di liberare Navalny sono ingerenze - giornaleradiofm : Mosca, le richieste di liberare Navalny sono ingerenze: (ANSA) - MOSCA, 02 FEB - Mosca denuncia come 'ingerenze' le… - ClaudioANSA : La Cortina...di Neve Mosca, le richieste di liberare Navalny sono ingerenze - Ultima Ora - ANSA - iconanews : Mosca, le richieste di liberare Navalny sono ingerenze - CorriereQ : Mosca, le richieste di liberare Navalny sono ingerenze -

Ultime Notizie dalla rete : Mosca richieste

Tiscali.it

denuncia come "ingerenze" leoccidentali di liberare il dissidente Alexei Navalny. Lo riportano i media russi. ., 02 feb 20:23 - Le dichiarazioni dei leader dei Paesi occidentali sulladi rilascio dell'attivista Aleksej Navalnyj, identiche tra loro, denotano...MOSCA, 02 FEB - Mosca denuncia come "ingerenze" le richieste occidentali di liberare il dissidente Alexei Navalny. Lo riportano i media russi. (ANSA).Il tribunale ha stabilito la pena per il principale oppositore di Putin, che però ha già scontato dieci mesi in detenzione domiciliare e dunque resterà in carcere due anni e otto mesi. Il 44enne era s ...