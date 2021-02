Mosca, Alexei Navalny in tribunale per la sentenza: la polizia presidia l’ingresso – Video (Di martedì 2 febbraio 2021) È attesa per oggi a Mosca la sentenza per l’oppositore russo Alexei Navalny che deciderà se commutare in pena reale, 3 anni e sei mesi di carcere, la condizionale accordata per il caso Yves Rocher. Navalny è presente al tribunale distrettuale di Simonovsky e fin dalla mattina presto lo spiegamento delle forze di polizia fuori dall’Aula è importante. Diversi, già in mattinata, i fermi effettuati dalle forze dell’ordine: almeno 237 le persone fermate finora per aver preso parte alle manifestazioni davanti al tribunale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) È attesa per oggi alaper l’oppositore russoche deciderà se commutare in pena reale, 3 anni e sei mesi di carcere, la condizionale accordata per il caso Yves Rocher.è presente aldistrettuale di Simonovsky e fin dalla mattina presto lo spiegamento delle forze difuori dall’Aula è importante. Diversi, già in mattinata, i fermi effettuati dalle forze dell’ordine: almeno 237 le persone fermate finora per aver preso parte alle manifestazioni davanti al. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ultime Notizie dalla rete : Mosca Alexei Mosca irritata su diplomatici stranieri al processo Navalny

... il tribunale della città di Mosca sta esaminando una richiesta del servizio penitenziario federale per sostituire la sospensione della pena di tre anni e mezzo con una vera detenzione per Alexei ...

Cremlino: Putin non segue il processo a Navalny

...Putin non sta seguendo il processo al leader dell'opposizione russa extraparlamentare Alexei ... Mosca ha dimostrato irritazione per la presenza di diplomatici al processo. Ma la presenza di diplomatici ...

Mosca, Alexei Navalny in tribunale per la sentenza: la polizia presidia l’ingresso – Video Il Fatto Quotidiano Navalny "tre anni e mezzo in carcere"

La richiesta della procura all'udienza di Mosca sulla revoca di una precedente condizionale - Proteste e arresti all'esterno ...

Fermi e attesa per la sentenza

Sono 121 le persone fermate finora per aver preso parte a manifestazioni davanti al tribunale di Mosca dove è in corso il processo contro l'oppositore numero uno del presidente russo Vladimir Putin, A ...

