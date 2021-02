Morto a 100 anni Sir Tom Moore: il veterano della Seconda Guerra Mondiale era ricoverato per Covid (Di martedì 2 febbraio 2021) È Morto in ospedale dall’età di cento anni il capitano Tom Moore, veterano dell’esercito britannico nella Seconda Guerra Mondiale, per complicanze legate al coronavirus. Sir Tom era stato ricoverato all’ospedale di Bedford il 31 gennaio per una polmonite, contratta dopo essere risultato positivo al Covid-19 circa una settimana fa. L’annuncio della morte è stato dato dalle figlie Hannah e Lucy. “È con grande tristezza che annunciamo la morte del nostro caro padre, il capitano Sir Tom Moore”, hanno detto in una nota. “Siamo così grate di essere stati con lui durante le ultime ore della sua vita. Hannah, Benjie e Georgia al suo capezzale e Lucy su FaceTime. Abbiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Èin ospedale dall’età di centoil capitano Tomdell’esercito britco nella, per complicanze legate al coronavirus. Sir Tom era statoall’ospedale di Bedford il 31 gennaio per una polmonite, contratta dopo essere risultato positivo al-19 circa una settimana fa. L’annunciomorte è stato dato dalle figlie Hannah e Lucy. “È con grande tristezza che annunciamo la morte del nostro caro padre, il capitano Sir Tom”, hanno detto in una nota. “Siamo così grate di essere stati con lui durante le ultime oresua vita. Hannah, Benjie e Georgia al suo capezzale e Lucy su FaceTime. Abbiamo ...

fanpage : Aveva raccolto 32milioni di euro di aiuti compiendo 100 giri attorno a casa per aiutare tutti quelli che stavano co… - Agenzia_Ansa : #Covid: morto Tom #Moore, veterano eroe della #pandemia. Aveva 100 anni, fatto sir dalla regina dopo una raccolta f… - ilpost : È morto a 100 anni Tom Moore, veterano di guerra britannico noto per la sua attività filantropica - LucaRic21703581 : Leggo di tale Tom Moore morto di #covid a 100 anni. A quell'eta' se stai male basta una semplice influenza. Tra l'a… - Noovyis : (Morto a 100 anni Sir Tom Moore: il veterano della Seconda Guerra Mondiale era ricoverato per Covid) Playhitmusic - -