Morte Astori | secondo la perizia del tribunale non poteva essere evitata

(Di martedì 2 febbraio 2021) Le aritmie cardiache rilevate nei controlli di routine svolti da Davideavrebbero consigliato esami più approfonditi, vedi l’holter cardiaco. Ma anche questo esame difficilmente avrebbe potuto rilevare la cardiomiopatia aritmogena biventricolare di cui soffriva il capitano della Fiorentina. Ladel calciatore originario di San Giovanni Bianco, dunque, non avrebbe potuto. La Gazzetta dello Sport riporta le conclusioni a cui sarebbero giunti i medici legali a cui il giudice deldi Firenze ha affidato lasulle cause delladello sportivo, trovato senza vita il 4 marzo 2018 in una camera di albergo a Udine, dove era in ritiro con la squadra. L’esito dellasarà discusso giovedì 4 febbraio. Le ...

Arriva il triste referto della perizia del Tribunale di Firenze sulla morte di Davide Astori: fatalità non evitabile, stando a quanto emerso. Le anomalie emerse durante la prova da sforzo potevano essere approfondite con l'holter cardiaco, ma anche in quel caso, la patologia che affliggeva Davide Astori sarebbe stata difficilmente rilevabile.