Morte Astori, l'amarezza della compagna: "La perizia del tribunale non è l'unica" (Di martedì 2 febbraio 2021) 'Leggo in queste ore notizie che non sarebbero dovute essere divulgate. Resto stupita da questo passo così avventato e dal fatto che venga fornita un'interpretazione parziale e contraddittoria di una ... Leggi su firenze.repubblica (Di martedì 2 febbraio 2021) 'Leggo in queste ore notizie che non sarebbero dovute essere divulgate. Resto stupita da questo passo così avventato e dal fatto che venga fornita un'interpretazione parziale e contraddittoria di una ...

cmdotcom : 'La morte di #Astori non poteva essere evitata'. La compagna: 'Interpretazione parziale, spero ancora nella verità'… - ilriformista : “Leggo in queste ore notizie che non sarebbero dovute essere divulgate. Resto stupita da questo passo così avventat… - rep_firenze : Morte Astori, l'amarezza della compagna: 'La perizia del tribunale non è l'unica' [aggiornamento delle 18:56] - infoitsport : Astori, la perizia del Tribunale: la morte non poteva essere evitata - infoitsport : Astori, la compagna: «L’idea che la morte di Davide si poteva evitare aumenta il dolore, sarò al processo» -