Monza | clamorosa indiscrezione dalla Francia | sogno Ribery in caso di promozione | i dettagli

(Di martedì 2 febbraio 2021) Ilsogna Franck.Il club di Berlusconi avrebbe messo nel mirino l'attaccante francese, attualmente in forza alla Fiorentina, per la prossima stagione indiin Serie A: laarriva direttamente. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di 'France Football', infatti, Adriano Galliani ci avrebbe già provato, senza successo, nel corso sella sessione invernale di calciomercato, chiusasi ieri alle 20.00.Dunque, se ildovesse ottenere la storicanel campionato di massima serie, l'amministratore delegato del club rossobianco, sfruttando la forte amicizia con Kevin-Prince Boateng, potrebbe tornare alla carica per portare ...

...ilsei secondo in Serie B e vai a caccia della promozione con già due calciatori fuori categoria come Balotelli e Boateng. Ma dalla Francia arriva un'altra indiscrezione ancor più: ...Sognare non costa nulla, a maggior ragione se come il Monza sei secondo in Serie B e vai a caccia della promozione con già due calciatori fuori categoria come Balotelli e Boateng. Ma ...Una clamorosa indiscrezione dalla Francia vorrebbe Ribery sempre più lontano dalla Fiorentina. Secondo France Football, infatti, il giocatore francese sarebbe finito nel mirino del Monza. Il club di S ...