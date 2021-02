Montecitorio ormai è ostaggio del M5s | povera Italia | come è caduta in basso

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 2 febbraio 2021) Ne avevamo il sospetto, ma da ieri è una certezza: le istituzioni non contano più un Fico. Scritto proprio così, maiuscolo,il minuscolo personaggio che grazie all'irripetibile exploit degli improvvisati a Cinque Stelle nel 2018 è asceso al gradino più alto di. Da quel noto laboratorio istituzionale che sono i centri sociali partenopei alla terza carica dello Stato, non senza svarioni generosamente perdonati dall'establishment (memorabili il pugno chiuso in piena parata per il 2 giugno e le mani in tasca mentre risuonava l'Inno di Mameli durante una commemorazione di Falcone), e adesso regista irrituale di una crisi politica che, a proposito di natali napoletani, assomiglia sempre di più a una sceneggiata. Peraltro inedita nella storia della Repubblica. Non si era mai visto, infatti, un presidente della Camera che convoca e ...