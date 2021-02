Monoclonali | Magrini Aifa | “Mercoledì incontro con aziende Governo ha individuato fondo ad hoc”

(Di martedì 2 febbraio 2021) La svolta suirinviata di 24 ore. Il via libera da parteall’uso in emergenza, come ha già fatto la Germania, dovrebbe arrivare, quando l’Agenzia del farmaco incontrerà lee poi la Commissione tecnico scientifica “si esprimerà sulle modalità di utilizzo” nel sistema sanitario nazionale. La Cts straordinaria convocata questa mattina ha esaminato i dati disponibili sui. E le parole del direttore generale dell’Nicolavanno verso un’autorizzazione: “Sono dati promettenti, ma non conclusivi. Domani avremo un’audizione delle ditte per condividere dati non ancora pubblicati di notevole interesse come approfondimento e faremo una valutazione“, ha spiegato. Dopo l’, si esprimerà di nuovo la ...

Si potranno cos ì stabilire - ha concluso- le categorie di pazienti per cui sono indicati e utilizzabili gli anticorpi'. Di recente la 'Eli Lilly' ha reso pubblici i risultati ......scientifica dell'Agenzia per discutere sul dossier In merito al costo per gli anticorpi,... Lo ha detto il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa Nicola, al termine ..."Oggi la Commissione Tecnico Scientifica di Aifa si è riunita per esaminare i dati disponibili sui monoclonali: sono dati promettenti, ma non conclusivi. Domani avremo un'audizione delle ditte per con ...È in dirittura d’arrivo il via libera dell’Agenzia del farmaco all’utilizzo degli anticorpi monoclonali contro il Covid nel nostro Paese. L’autorizzazione, tanto attesa, potrebbe arrivare già domani, ...