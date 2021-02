Moda | Cnmi e Confartigianato Imprese insieme per sostenere valori Made in Italy

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 2 febbraio 2021) Milano, 2 feb. (Adnkronos) – Camera Nazionale dellaItaliana ehanno siglato un protocollo d’intesa finalizzato a realizzare una collaborazione strategica per ampliare il raggio di azione del comparto, rafforzarne il peso ed accrescere la rappresentatività del settore anche ai tavoli istituzionali. “La– sottolinea Carlo Capasa, presidente di– è un’industria strategica per l’Italia ed unica nel mondo. Piccoleartigiane e grandi brand compongono un tessuto unico ed indissolubile che ha la sua peculiarità nei binomi creatività ed efficienza, flessibilità e scalabilità, qualità e sostenibilità. Dobbiamo esserne orgogliosi e preservarla sia nella componente dei distretti che in quella dei grandi brand che trainano un ...