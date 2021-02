Mio Italia gioca la carte della disobbedienza civile. Bianchini: «Sciopero fiscale finché non ci riaprono» (Di martedì 2 febbraio 2021) La pazienza è davvero finita. Lo avevano giurato da piazza del Popolo a Roma lo scorso 25 gennaio. «Se il primo febbraio non ci riaprono, game over». Questa le parole di Paolo Bianchini, presidente di Mio Italia, a conclusione della manifestazione della filiera della ristorazione per dare la sveglia al governo. Un governo talmente ‘cialtrone’ – aggiungono – che ora non esiste più. E chissà cosa uscirà dal cilindro truccato di Fico esploratore. Mio Italia: Sciopero fiscale a oltranza Il movimento imprese e ospitalità, dopo dieci mesi di trincea, parte con la ‘disobbedienza civile’. Il primo febbraio, infatti, non è accaduto nulla. La riapertura delle zone gialle nella maggior parte ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 febbraio 2021) La pazienza è davvero finita. Lo avevano giurato da piazza del Popolo a Roma lo scorso 25 gennaio. «Se il primo febbraio non ci, game over». Questa le parole di Paolo, presidente di Mio, a conclusionemanifestazionefilieraristorazione per dare la sveglia al governo. Un governo talmente ‘cialtrone’ – aggiungono – che ora non esiste più. E chissà cosa uscirà dal cilindro truccato di Fico esploratore. Mioa oltranza Il movimento imprese e ospitalità, dopo dieci mesi di trincea, parte con la ‘’. Il primo febbraio, infatti, non è accaduto nulla. La riapertura delle zone gialle nella maggior parte ...

