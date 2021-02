Minervino di Lecce. Sonia Di Maggio uccisa da Salvatore Carfora per proteggere il fidanzato (Di martedì 2 febbraio 2021) Un gravissimo fatto di sangue ha scosso Minervino di Lecce. Sonia di Maggio è stata uccisa a coltellate per strada. La ragazza di 29 anni è morta dissanguata. L’omicida è l’ex fidanzato, Salvatore Carfora, 39 anni, parcheggiatore abusivo. Tra gli elementi raccolti dagli investigatori, le dichiarazioni del nuovo compagno di Sonia, contro cui l’accoltellatore si sarebbe scagliato. La ventenne è morta nel tentativo di difenderlo. Il femminicidio è avvenuto in via Pascoli a Specchia Gallone, frazione di Minervino di Lecce. Sonia Di Maggio, originaria di Rimini, era arrivata da poco in Salento. A ridosso di Capodanno, raccontano alcuni parenti del nuovo ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 2 febbraio 2021) Un gravissimo fatto di sangue ha scossodidiè stataa coltellate per strada. La ragazza di 29 anni è morta dissanguata. L’omicida è l’ex, 39 anni, parcheggiatore abusivo. Tra gli elementi raccolti dagli investigatori, le dichiarazioni del nuovo compagno di, contro cui l’accoltellatore si sarebbe scagliato. La ventenne è morta nel tentativo di difenderlo. Il femminicidio è avvenuto in via Pascoli a Specchia Gallone, frazione didiDi, originaria di Rimini, era arrivata da poco in Salento. A ridosso di Capodanno, raccontano alcuni parenti del nuovo ...

RaiNews : Minervino di Lecce - stalkingitaly : Minervino di Lecce, Sonia di Maggio uccisa a coltellate mentre passeggia col fidanzato: ricercato ex della vittima - zazoomblog : Femminicidio di Sonia Di Maggio dal Salento ovunque la notte in cerca dell’assassino La 29enne accoltellata in stra… - zazoomblog : Femminicidio di Sonia Di Maggio in Salento notte in cerca dell’assassino La 29enne accoltellata in strada a Specchi… - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: Donna uccisa per strada a Minervino di Lecce. La vittima e il nuovo fidanzato progettavano di andare a vivere insieme a R… -