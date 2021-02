(Di martedì 2 febbraio 2021) Il Corriere.it riporta un errore marchiano che ha macchiato la toponomastica dell’hinterland milanese. A Magnago,in provincia di, a causa di unto, una strada è stata dedicata invece che alRenato, all’allenatore del Napoli,. Ilsi è. La strada incriminata si trova in un quartiere residenziale di recente costruzione, a pochi passi dalla zona industriale. Si tratta di una vita chiusa attorno a un isolato con strade dedicate a scrittori, pittori e artisti di rilievo, da Antonio Fogazzaro a Donato Bramante ad Antonio Ligabue. Resosi conto dell’errore, ilha provveduto ad eliminare il...

A Magnago (nell'hinterland milanese) è apparso nelle scorse ore - ed è stato precipitosamente rimosso dopo le numerose segnalazioni tra il divertito e l'indignato ricevute dal- un cartello ...Così, ildi Magnago è caduto in confusione e ha dedicato una strada a Renato Gattuso (a metà tra l'artista ecclettico e il «Ringhio» tanto amato dai tifosi rossoneri) . La nuova via è in un ...Milano, il Comune sbaglia il cartello stradale: il pittore Guttuso viene confuso con... Gattuso. Accade a Magnago.