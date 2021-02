Migranti, anche il sindaco di Marsala accoglie l’appello: “Città testimonino dramma Balcani” (Di martedì 2 febbraio 2021) BOLOGNA – Anche Marsala “fa proprio l’appello dell’Agenzia stampa ‘Dire‘ riguardo alla necessità che le città italiane ed europee si facciano testimoni di quanto sta succedendo ai migranti lungo la rotta dei Balcani”. Lo annuncia la pagina istituzionale del Comune siciliano che dunque si aggiunge alle prese di posizione analoghe maturate fin qui a Firenze e a Bologna. Leggi su dire (Di martedì 2 febbraio 2021) BOLOGNA – Anche Marsala “fa proprio l’appello dell’Agenzia stampa ‘Dire‘ riguardo alla necessità che le città italiane ed europee si facciano testimoni di quanto sta succedendo ai migranti lungo la rotta dei Balcani”. Lo annuncia la pagina istituzionale del Comune siciliano che dunque si aggiunge alle prese di posizione analoghe maturate fin qui a Firenze e a Bologna.

