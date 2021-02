Michelle Hunziker e la tendenza sadica: “Infliggermi del male…” (Di martedì 2 febbraio 2021) Michelle Hunziker vuole “farsi del male”, e sui social svela cosa sta per fare. Il tutto ha a che fare con il Covid. Michelle Hunziker (GettyImages)Se si parla di Michelle Hunziker, automaticamente si accende anche la spia dell’attenzione di tutto il mondo mediatico. La bella showgirl austriaca ormai da anni ha catturato l’attenzione con la sua bellezza mozzafiato ma anche la grande simpatia che la contraddistingue da sempre. Ben 44 anni ma ancora lo spirito di una ragazzina, oltre che un fisico statuario che sui social fa impazzire tutto i suoi followers. Michelle non smette mai di sorprendere, ed anche nelle ultime settimane è risultata molto attiva soprattutto attraverso il suo account Instagram. Poco gossip e vita privata, anche perchè la ... Leggi su kronic (Di martedì 2 febbraio 2021)vuole “farsi del male”, e sui social svela cosa sta per fare. Il tutto ha a che fare con il Covid.(GettyImages)Se si parla di, automaticamente si accende anche la spia dell’attenzione di tutto il mondo mediatico. La bella showgirl austriaca ormai da anni ha catturato l’attenzione con la sua bellezza mozzafiato ma anche la grande simpatia che la contraddistingue da sempre. Ben 44 anni ma ancora lo spirito di una ragazzina, oltre che un fisico statuario che sui social fa impazzire tutto i suoi followers.non smette mai di sorprendere, ed anche nelle ultime settimane è risultata molto attiva soprattutto attraverso il suo account Instagram. Poco gossip e vita privata, anche perchè la ...

stanzaselvaggia : Mi avevano insultata in un video su YouTube. Oggi gli Arcade Boyz, 444 000 iscritti e fino a dicembre in prima sera… - franco67238399 : Michelle Hunziker: 'Oggi voglio farmi del male...' - zazoomblog : Michelle Hunziker non ama gli addominali scolpiti - #Michelle #Hunziker #addominali - yahoo_italia : La conduttrice svizzera, #MichelleHunziker, non nasconde i suoi desideri e il suo stato d'animo - PatriziaAngel : @xmarzysx Non a caso, io e non credo di essere l'unica, l'ho conoscevo pochissimo proprio perché era amico di Aury… -