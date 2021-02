Meteo Valanghe – Ancora alto il rischio valanghe in Valle D’Aosta | ecco il bollettino

(Di martedì 2 febbraio 2021) Ilè forte in alcuni settori della Val, soprattutto quelli di confine. Sulle Alpi ilrimane elevato anche per la giornata odierna: fino a forte (vale a dire di livello 4 su una scala da 1 a 5) in alcuni settori della Val. Sulla maggior parte dei restanti settori alpini il pericolo è marcato (livello 3).

iconameteo : Il pericolo #valanghe è ancora da marcato a forte sulle #Alpi. ?? - artefatti : RT @filippothiery: Dalla rubrica meteo di oggi, le eloquenti e impressionanti immagini della situazione critica per lo scarico di valanghe,… - ettore_raimondo : RT @Beppeley: 2/ ...molta attenzione nei giorni precedenti l'#escursione: - bollettini meteo (attenzione a temperature e vento!) - bollet… - Beppeley : 2/ ...molta attenzione nei giorni precedenti l'#escursione: - bollettini meteo (attenzione a temperature e vento!… - periodicodaily : Meteo Valanghe – Un Week End difficile è ancora codice fino a Rosso -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Valanghe

iLMeteo.it

...forte rischiosulle Alpi con la neve caduta abbondante nei giorni scorsi ed ora che risulterà piuttosto instabile con lo zero termico in risalita oltre i 2000 metri di quota. Tendenza...Vediamo perché! Assaggio di Primavera per il prossimo weekend? Grafica a cura del Centro... Si aggraverà dunque la già precaria situazione in Appennino, col rischioche potrà toccare i ...Il rischio valanghe è forte in alcuni settori della Val d’Aosta, soprattutto quelli di confine. Sulle Alpi il rischio valanghe rimane elevato anche per la giornata odierna: fino a forte (vale a dire d ...Valanga domenica sulla strada per Cogne (AO). Il paese è rimasto isolato alcune ore. Le abbondanti nevicate dei giorni scorsi, il vento forte, le temperature risalite temporaneam ...