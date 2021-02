Meteo Usa – New York sotto una tremenda bufera di Neve: città semi paralizzata (Video) (Di martedì 2 febbraio 2021) Neve che assume imponenza è quella che cade a New York, dove il traffico cittadino è sensibilmente ridotto. Nella diretta noterete le forti raffiche di vento. Ed ecco la Neve a New York, dove sovente cade assieme a forti venti e temperatura di vari grado sotto lo zero. E’ Neve polverosa quella invernale, che viene Leggi su periodicodaily (Di martedì 2 febbraio 2021)che assume imponenza è quella che cade a New, dove il traffico cittadino è sensibilmente ridotto. Nella diretta noterete le forti raffiche di vento. Ed ecco laa New, dove sovente cade assieme a forti venti e temperatura di vari gradolo zero. E’polverosa quella invernale, che viene

3BMeteo : La suggestione della #neve a #NewYorkCity Foto e video: - parloamestessa : a tutti gli italiani che si dolgono perché secondo la marmotta'avremo ancora 6 settimane di inverno': L'inverno ast… - infoitinterno : METEO: Gli Usa nel GELO, su gran parte d'Italia parentesi primaverile - CorriereQ : L’inverno non scherza negli USA. Tempesta di neve paralizza anche New York - LorLux : Comunque questa cosa che il 2021 è meglio del 2020 non mi convince molto . #italia #attualità #news #gennaio… -