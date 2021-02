Meteo Russia – Mosca si prepara al Buran | ecco un video dalla Siberia -46°C

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 2 febbraio 2021) Ilinoccidentale è causa di freddo intenso, ma soprattutto di tempeste gelide di neve. E varie previsionistimano che ala temperatura possa scendere anche sotto i -30°C. Un valore che negli ultimi anni è divenuto non solo insolito, ma non più raggiunto. Ilmostra anche il gelo in