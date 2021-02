METEO Italia. Anticiclone porterà aria di primavera. Peggiora nel weekend (Di martedì 2 febbraio 2021) METEO SINO AL 9 FEBBRAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Una residua circolazione instabile si attarda sull’Italia, ma si va ormai del tutto affievolendo. Gli ultimi disturbi, legati al transito perturbato d’inizio settimana, si manifestano ancora all’estremo Sud, ma nel contempo una rimonta anticiclonica dall’Europa sudoccidentale inizia ad affermarsi sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo. Si tratta di un Anticiclone di matrice sub tropicale, alimentato dall’approfondimento di una saccatura atlantica a ovest del Regno Unito. Le condizioni del tempo si stabilizzeranno con clima che diverrà decisamente mite per il graduale richiamo di correnti meridionali in seno al promontorio anticiclonico. L’influenza dell’Anticiclone sarà più netta al Centro-Sud. Avremo aria di vero e proprio anticipo di ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 2 febbraio 2021)SINO AL 9 FEBBRAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Una residua circolazione instabile si attarda sull’, ma si va ormai del tutto affievolendo. Gli ultimi disturbi, legati al transito perturbato d’inizio settimana, si manifestano ancora all’estremo Sud, ma nel contempo una rimonta anticiclonica dall’Europa sudoccidentale inizia ad affermarsi sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo. Si tratta di undi matrice sub tropicale, alimentato dall’approfondimento di una saccatura atlantica a ovest del Regno Unito. Le condizioni del tempo si stabilizzeranno con clima che diverrà decisamente mite per il graduale richiamo di correnti meridionali in seno al promontorio anticiclonico. L’influenza dell’sarà più netta al Centro-Sud. Avremodi vero e proprio anticipo di ...

