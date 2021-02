Meteo Francia – Piogge record nel paese: preoccupa la piena della Senna a Parigi (Video) (Di martedì 2 febbraio 2021) Piogge eccezionalmente abbondanti stanno colpendo diversi settori della Francia e preoccupa anche a Parigi la piena della Senna. Il livello del fiume continua ad aumentare: nelle ultime ore è salito fino a 4,45 metri, contro i 2,85 metri di giovedì scorso. A causa dell’innalzamento delle acque, diversi tratti delle banchine della Senna sono stati chiusi, come ha annunciato il sindaco Leggi su periodicodaily (Di martedì 2 febbraio 2021)eccezionalmente abbondanti stanno colpendo diversi settorianche ala. Il livello del fiume continua ad aumentare: nelle ultime ore è salito fino a 4,45 metri, contro i 2,85 metri di giovedì scorso. A causa dell’innalzamento delle acque, diversi tratti delle banchinesono stati chiusi, come ha annunciato il sindaco

