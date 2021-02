Meteo: assaggio di primavera, fino a 25°, ma nel weekend ancora maltempo (Di martedì 2 febbraio 2021) "Battuta d’arresto dell’inverno con l’anticiclone subtropicale che punterà gran parte d’Italia nei prossimi giorni". Lo sostiene il Meteorologo di 3bMeteo.com Edoardo Ferrara , spiegando che nei... Leggi su feedpress.me (Di martedì 2 febbraio 2021) "Battuta d’arresto dell’inverno con l’anticiclone subtropicale che punterà gran parte d’Italia nei prossimi giorni". Lo sostiene ilrologo di 3b.com Edoardo Ferrara , spiegando che nei...

TG24info : #Regione - #Meteo: assaggio di #Primavera in arrivo - - radiolombardia : Meteo, assaggio di primavera ma nel week end torna il maltempo - - GDS_it : #Meteo, assaggio di primavera e fino a 25 gradi in #Sicilia ma nel weekend torna il #maltempo… - salernotoday : Previsioni meteo: assaggio di primavera fino a venerdì, a Salerno e provincia - CentroMeteoITA : #METEO #ITALIA - Assaggio di #Primavera in vista? Non è da escludersi per il prossimo #weekend! Scopriamo tutti i d… -