Metalmeccanici: Federmeccanica-sindacati, al lavoro su salario, per ora distanze/Adnkronos (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Nuova proposta di Federmeccanica sul salario al tavolo di confronto per il rinnovo del contratto con Fim Fiom Uilm ripreso oggi con l'intento dichiarato di chiudere la trattativa a stretto giro di posta: le aziende hanno aperto ad un aumento di salario a 3 cifre come chiesto dai sindacati ma hanno rivendicato l'allugamento di 1 anno, al 2024 dunque, della vigenza contrattuale. Una controfferta che la Uilm di Rocco Palombella ha però bocciato come "insufficiente" al termine del lunghissimo round di oggi, giocato quasi tutta in ristretta tra la delegazione di imprenditori ed i segretari generali di Fim e Fiom Roberto Benaglia e Francesca Re David. "Il confronto ha fatto passi avanti per quanto riguarda alcuni punti importanti della piattaforma, come salute e sicurezza, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. () - Nuova proposta disulal tavolo di confronto per il rinnovo del contratto con Fim Fiom Uilm ripreso oggi con l'intento dichiarato di chiudere la trattativa a stretto giro di posta: le aziende hanno aperto ad un aumento dia 3 cifre come chiesto daima hanno rivendicato l'allugamento di 1 anno, al 2024 dunque, della vigenza contrattuale. Una controfferta che la Uilm di Rocco Palombella ha però bocciato come "insufficiente" al termine del lunghissimo round di oggi, giocato quasi tutta in ristretta tra la delegazione di imprenditori ed i segretari generali di Fim e Fiom Roberto Benaglia e Francesca Re David. "Il confronto ha fatto passi avanti per quanto riguarda alcuni punti importanti della piattaforma, come salute e sicurezza, ...

Palombella: “Lavoriamo per accorciare distanze”

“Oggi abbiamo registrato la volontà delle parti di avviare questa tre giorni di trattativa con l’obiettivo di arrivare alla firma del rinnovo del contratto dei metalmeccanici. Il confronto ha fatto pa ...

