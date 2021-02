DividendProfit : Messina: settore bancario può accompagnare Paese verso ripresa - DividendProfit : Messina: settore bancario può accompagnare Paese verso ripresa -

"Il nostro Paese ha fondamentali molto solidi - osserva- con undelle imprese estremamente forte e una capacità di competere nell'export comparabile e spesso superiore alla Germania. ...... famiglie ebancario può realmente consentire di avere degli elementi strutturali su cui lavorare per il recupero del nostro Paese". "Se non ci sarà crescita - ha proseguito- non ci ...Secondo Carlo Messina per affrontare questa crisi bisogna rispondere con soluzioni di breve e di lungo periodo."Con la crisi in atto nel nostro Paese il settore bancario non rappresenta un problema. E' un sistema che può accompagnare il Paese verso la ripresa". (ANSA) ...