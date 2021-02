Messi, l’ex portiere del Boca Juniors Gatti: “Faranno impazzire Leo come hanno fatto con Maradona” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Lionel Messi - Diego Armando Maradona: un parallelismo infinito.Messi, El Mundo svela le cifre shock del rinnovo: “Ecco il contratto che ha rovinato il Barça”. La risposta del clubIl quotidiano spagnolo 'El Mundo' ha recentemente pubblicato le cifre dell'ultimo rinnovo firmato dalla Pulce con il Barcellona. L'obiettivo della nota testata giornalistica sembrerebbe essere stato quello di aver fatto conoscere l'impatto economico dell'asso argentino sulle casse del club blaugrana, mai in difficoltà come adesso, per favorire un allontanamento di Leo Messi dalla Catalogna. E' tornato a parlare della nota questione Hugo Gatti, ex portiere di River Plate e Boca Juniors, e l'ha fatto tentando di prendere le ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Lionel- Diego Armando: un parallelismo infinito., El Mundo svela le cifre shock del rinnovo: “Ecco il contratto che ha rovinato il Barça”. La risposta del clubIl quotidiano spagnolo 'El Mundo' ha recentemente pubblicato le cifre dell'ultimo rinnovo firmato dalla Pulce con il Barcellona. L'obiettivo della nota testata giornalistica sembrerebbe essere stato quello di averconoscere l'impatto economico dell'asso argentino sulle casse del club blaugrana, mai in difficoltàadesso, per favorire un allontanamento di Leodalla Catalogna. E' tornato a parlare della nota questione Hugo, exdi River Plate e, e l'hatentando di prendere le ...

Mediagol : #Messi, l'ex portiere del Boca Juniors Gatti: 'Faranno impazzire Leo come hanno fatto con #Maradona' - anegativecreep_ : @hazxcherriez 2 dei quali il primo “festeggiato” non il quel senso perché ci eravamo messi insieme da poco e l’abbi… - francoliver2 : RT @Teresat14547770: OMS,nella squadra, messi assieme capre e cavoli: esperti di medicina,operatori sociali, ex capi di - mariacarla1963 : RT @Teresat14547770: OMS,nella squadra, messi assieme capre e cavoli: esperti di medicina,operatori sociali, ex capi di - niclanrg : RT @Teresat14547770: OMS,nella squadra, messi assieme capre e cavoli: esperti di medicina,operatori sociali, ex capi di -

Ultime Notizie dalla rete : Messi l’ex Da atleti a imprenditori digitali: parte 'Digital & Entrepreneurship in Sports', programma di formazione gratuito per gli ex sportivi professionisti Fortune Italia