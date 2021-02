Notiziedi_it : Mercedes, la nuova vettura verrà presentata il 2 marzo: con o senza Hamilton - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #F1 Fra un mese la nuova #Mercedes: si vedrà il 2 marzo. Ma #Hamilton? - alessiolabbe : RT @Gianludale27: Mercedes conferma che presenterà la sua nuova monoposto per la stagione 2021 di F1 (la W12) il 2 marzo in un evento onlin… - Italiaracing : Il 2 marzo verrà presentata la nuova Mercedes W12, sarà già stato confermato il rinnovo con Lewis Hamilton? #F1… - nnapolitanor : RT @Gazzetta_it: #F1 Fra un mese la nuova #Mercedes: si vedrà il 2 marzo. Ma #Hamilton? -

Ultime Notizie dalla rete : Mercedes nuova

La Casa di Stoccarda a inizio marzo, in un evento online, presenterà lavettura per la stagione 2021. Intanto il sette volte campione del mondo deve ancora rinnovare il suo contrattoA quanto pare, di recente, è stato avvistato un nuovo prototipo del veicolo- AMG GT 73e. ... Tuttavia, dalle immagini, sembrerebbe essere chiaro che sarà presente " sullaGT Coupé4 PHEV ...E' stata ufficializzata la data di presentazione della Mercedes W12 che conferma la livrea nera ed avverrà il 2 marzo ...Dopo McLaren e Sauber Alfa Romeo, anche Mercedes inizia il conto alla rovescia per lo svelamento del proprio "challenger" per il Mondiale al via tra poco ...